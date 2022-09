Elon Musk se empeñó en que todo Tesla volviera a la oficina. Ahora está vigilando minuciosamente a todos los trabajadores

Publicado hace 1 hora por Pedro_Bear a genbeta.com

A principios de junio de 2022, justo después de que Musk ordenara 40 horas de trabajo in situ para todos, Tesla hizo fuertes recortes en su plantilla. Los empleados que antes eran designados como trabajadores remotos y que ahora no podían trasladarse para estar en la oficina 40 horas a la semana tenían hasta el 30 de septiembre para hacerlo o, si no, serían despedidos. Algunos de los que dijeron que no estaban seguros de poder trasladarse, o que dijeron que definitivamente no podían hacerlo, fueron despedidos en junio sin previo aviso.