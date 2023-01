Elon Musk confirma que se sintió mal con la vacuna del COVID

Publicado hace 8 minutos por Verdaderofalso a divulgaciontotal.com

“Yo tuve efectos secundarios importantes con mi segunda inyección de refuerzo. Sentí que me moría durante varios días. Con suerte, no hay daño permanente, pero no sé. Y mi primo, quien es joven y con plena salud, tuvo un serio caso de miocarditis. Tuvo que ir al hospital.”