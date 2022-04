Publicado hace 14 minutos por autonomator a nytimes.com

“Supongo que Musk disfruta poder decirle a Twitter qué hacer y no le importa mucho que realmente se haga”, dijo el martes el escritor de Bloomberg Opinion Matt Levine en una columna inquietantemente profética . Si Twitter fuera propiedad exclusiva de Musk, no tendría que preocuparse por los caprichos del precio de las acciones o las demandas de los accionistas, como lo hace Zuckerberg. Pero eso no significa que Musk esté libre de irritaciones.