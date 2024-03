Publicado hace 3 horas por inueve a businessinsider.com

Elon Musk criticó duramente a MacKenzie Scott por su filantropía, pero eso no le impidió donar. Scott duplicó con creces su promesa de donación prevista de 250 millones de dólares, elevándola a 640 millones de dólares. Musk acusó previamente a Scott de ser una "ex esposa súper rica" que está destruyendo la civilización occidental. La ex esposa de Jeff Bezos , MacKenzie Scott , aterrizó en la mira de Elon Musk este mes por sus donaciones filantrópicas. Pero eso no le ha impedido invertir su riqueza en obras de caridad. Scott donara 640 millons