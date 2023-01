Elisa Lozano, la alumna que cargó contra Ayuso, en el desolladero diestro

Publicado hace 1 hora por nereira a noticiasdealava.eus

El Mundo llega a dedicarle una página completa bajo un titular de gramática mejorable: “La estudiante de 9,2 que se encaró con Ayuso en la Complutense”. “El brillante porvenir de Elisa María”, titula Arcadi Espada, que no tarda en sacar la vara. En ABC, es Juan Carlos Girauta, quien procede a la golpiza en una pieza titlada “La alumna”.Santiago Navajas en Libertad Digital:En la ya famosa deposición retórica de la alumna de extrema izquierda en la "Complu", la analfabeta titulada no criticó, escupió. No razonó, embistió”