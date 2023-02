El secreta de la ETA

Publicado hace 58 minutos por FatherKarras a naciodigital.cat

Se hacen llamar la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, pero todo el mundo los conoce por el nombre de la FRAC.Yo los escuché por primera vez hace un porrón de años y me parecen tan educativos que los haría sonar por decreto en todas las radios públicas. Con un reggae bailongo y mamarracho, sus canciones no escatiman en análisis mediático —Bulocracia—, prospecciones de mercado —Seguimos sin un duro—, investigación sociológica —Yo no soy racista, pero—, e incluso se interesan por los intríngulis de la aristocracia —"Los Bordones son Padrones"