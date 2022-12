Publicado hace 42 minutos por Usuario5 a elconfidencial.com

Yencen Ernesto Valdés Ojeda es un migrante cubano de 38 años que trabajó durante 23 meses como repartidor en Madrid. A su bicicleta le llamaban El Tiburón: "Aquella bicicleta ni siquiera tenía sensor de pedaleo", explica este antiguo rider. "Funcionaba con un acelerador. Es decir, para que el motor asistiera no debía mover la biela. Esa modificación me costó 100 euros y me la hicieron en un taller que está por Chamberí".