Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a eldiario.es

Estados Unidos es el único país rico del mundo que no tiene baja de maternidad o paternidad remunerada. “En este país, una de cada cuatro mujeres vuelve al trabajo a las dos semanas de tener un bebé porque no tiene otra opción y necesita el dinero. Pero a la vez, la mayoría de los centros de cuidado infantil no pueden hacerse cargo de bebés menores de seis semanas por razones de seguros”, explica Ruth Martin, vicepresidenta de la ONG Moms Rising.