Luego de que el Consejo de Seguridad aprobara, por primera vez, este lunes 25 de marzo una resolución que exige un cese de hostilidades de forma “inmediata” en la Franja de Gaza, Estados Unidos, que facilitó la aprobación al abstenerse, dijo que "no es vinculante" y "no tiene ningún impacto en Israel ni en su capacidad para seguir combatiendo a Hamás". "Es una resolución no vinculante", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al ser responder durante una rueda de prensa.