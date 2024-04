Publicado hace 32 minutos por dmeijide a jpost.com

Estados Unidos ha aprobado una posible operación israelí en Rafah a cambio de que el Estado judío no lleve a cabo contraataques contra Irán, según un informe publicado el jueves por el diario qatarí The New Arab. Un alto funcionario dijo a The New Arab que "el primer ministro Benjamin Netanyahu logró obtener la aprobación estadounidense para una operación militar en Rafah, a cambio de que [Israel] se abstenga de llevar a cabo una amplia operación militar contra Irán en respuesta a su reciente ataque."