Publicado hace 12 minutos por sauron34_1 a levante-emv.com

(C. Valenciana) El sindicato UGT tacha la situación de "recorte encubierto" y reivindica que "el sistema educativo no oferta las sustituciones que necesita porque no tiene dinero para pagar al profesorado sustituto". Conselleria no tiene dinero para pagar a los profesores sustitutos hasta que Hacienda le ingrese el presupuesto que ya ha pedido