Educación levanta el uso de la mascarilla en los colegios

Publicado hace 1 hora por lainDev a levante-emv.com

“El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio a todos los efectos en todos los espacios del centro educativo tanto para el alumnado como para el profesorado y personal no docente de los centros”. No obstante, la norma contiene excepciones, como son el transporte escolar (igual que el transporte en general); todas las personas positivas (que ya no deben guardar cuarentena); y el personal laboral vulnerable (mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y embarazadas). En estos casos, el uso sigue siendo obligatorio.