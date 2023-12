Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a diverso.mx

“Que quede muy claro. Si me dan la oportunidad de ser Presidente de México, no voy a permitir que todo el abecedario LGTB y más siga contaminando nuestra nación. No quiero niños mexicanos sexualizados y adoctrinados en las escuelas con libros que promueven la ideología de género. Ni propaganda en los espacios públicos, ni adopciones que priven a los niños de tener un papá y una mamá. No existe el derecho a adoptar, existe el derecho de los niños a ser adoptados.” “Yo sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación”