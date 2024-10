Publicado hace 1 hora por NubisMusic a marca.com

En España el consumo de alcohol es una parte arraigada de la cultura social, donde los bares son el principal punto de encuentro y la cerveza, vino o licores emergen con naturalidad. Pues bien, el consumo del mismo puede acarrear problemas para el cerebro: pérdidas de memoria, deterioro mental o demencia. De todo ello alerta el neurólogo Dr. Richard Restak en su obra 'Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind'.