“El ecofascismo comparte muchas similitudes con el ambientalismo de los ricos”

Publicado hace 1 hora por Malinowski a elsaltodiario.com

En esta extensa entrevista realizada en el marco de un proyecto sobre populismo climático de derechas del The Center for the Advancement of Infrastructural Imagination (CAII), Moore enfatiza una lección a extraer del último medio milenio: el capitalismo y el imperialismo, cuando trabajan en tándem, tienden a enfrentar a los humanos contra la naturaleza.