Echenique dice que si Yolanda Díaz no hubiera "vetado" a Montero, Feijóo no sería candidato a la investidura

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este miércoles que si la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no hubiese "vetado" a Irene Montero en las litas del 23J, la coalición habría obtenido mejores resultados y Alberto Núñez Feijóo no sería el candidato a la investidura. A través de la red social X (antes Twitter), Echenique ha afirmado que si Yolanda Díaz no hubiese vetado a Montero, los votantes de Podemos "habrían ido a votar en masa" el día de las elecciones.