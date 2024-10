Publicado hace 44 minutos por Guanarteme a eldiario.es

Las palabras de Wolfgang Kiessling fueron inmediatamente mandadas a borrar de todas las grabaciones de los medios de comunicación; su hijo Cristoph remató acto seguido contra los ecologistas: “Quieren cambiar nuestro modo de vivir y obligarnos a vivir veganos, no comer (sic) leche, no usar lana, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos como Loro Parque…”