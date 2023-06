Dubrovnik prohíbe las maletas con ruedas para evitar las molestias del ruido

Publicado hace 51 minutos por Connect a newsinfrance.com

Víctima de su propio éxito turístico, la ciudad croata está aplicando una serie de actuaciones para 'educar a los turistas'. Entre ellas, desde este mismo verano, no se podrá arrastrar maletas con ruedas. Quién quiera deberá llevarlas en alto o depositarlas en unas taquillas donde se les llevará (previo pago) al hotel indicado. Antes de dos años esta logística deberá hacerse desde el mismo aeropuerto. También se pide no pasear sin camiseta, no tirar residuos fuera de las papeleras o subirse a los monumentos. Se busca también reducir el turismo.