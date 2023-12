Publicado hace 49 minutos por Dragstat a periodicodeibiza.es

A pesar de «tener formación y una oposición de bombero» su sueldo no le permite pagar el precio de alquileres que ofrece la isla. «Sabía que los alquileres iban a estar caros, pero pensaba que podría encontrar algo asequible y decente, y nada». «Cuando oposité a bombero, la idea era esa, acceder a una vida mejor, pero en Ibiza te encuentras que no. Cualquier funcionario de ese nivel no puede acceder a la vivienda y no llega a fin de mes». El bombero lamenta su situación sobre todo en invierno ya que «hace frío y humedad».