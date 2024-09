Publicado hace 53 minutos por FueraSionistasdeMeneame a marca.com

Elena Congost ha sido descalificada tras ser bronce en maratón en los juegos paralímpicos porque se soltó la cuerda con su guía cuando a 10 metros de la meta ella intentó ayudarle porque se caía por los calambres tras recorrer los 42,195 kilómetros. "Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo"