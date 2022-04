Publicado hace 11 minutos por Verdaderofalso a 20minutos.es

Tyler ha afirmado que no vio indicios de "abusos", "golpes" o "heridas" por parte de Depp. "La señorita Heard no tenía heridas", ha contado, añadiendo que "las lesiones son evidencia de un delito, pero no las había, así como tampoco se identificaron daños materiales". "Después de discutir la investigación con mi compañera en la escena, la señorita Heard se negó a recibir tratamiento médico; no presentaba lesiones visibles", ha expresado.