Dos millones de españoles tienen el certificado Covid caducado y no deben vacunarse hasta junio

La pandemia de la Covid-19 ha evolucionado (las mascarillas no son necesarias en interiores, no se guardan cuarentenas y los positivos no se contabilizan en los informes diarios), pero hay algunas medidas que han venido para quedarse. Una de ellas es el Certificado Digital Covid-19, conocido como pasaporte Covid, que sigue siendo imprescindible para viajar entre países de la Unión Europea, aunque millones de españoles lo tengan caducado.