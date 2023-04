Dos conductores de una ambulancia cuentan el indignante suceso vivido con la Guardia Civil

Publicado hace 1 hora por dakaira a cadenaser.com

La Guardia Civil tenía instalado un radar móvil en la carretera que tuvieron que recorrer para trasladar a un paciente. Otro coche fue el que dio la voz de alarma, avisándoles con las luces de la presencia de este dispositivo de control de la velocidad. “Fui a recoger a un paciente a Lebrija y un coche me hizo luces para avisarme de la presencia de un radar móvil. Cuando lo paso, directamente me para la Guardia Civil y me dice que siendo una ambulancia qué hago dando las luces para avisar”, prosigue la mujer.