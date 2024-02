Publicado hace 1 hora por QAR a infobae.com

“…una narcolancha no se va y decide embestirles. Los pasa tres veces por encima. Los dos compañeros fallecen en el acto en la primera embestida. Y eso que el capitán le dijo al coronel que no se podía salir en esa embarcación. Se trataba de una zódiac de transporte, que los GEAS utilizan por ejemplo para realizar una inmersión. Por eso la viuda de uno de ellos, sabedora de todo esto, no quiso que el ministro Marlaska se quedara al funeral de su marido y que no le pusiera la medalla. Aquí hay muchos culpables y hay que hacer muchas preguntas”.