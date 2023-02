Donación gestacional total (en)

Publicado hace 45 minutos por tiopio a link.springer.com

La donación gestacional total ofrece un medio alternativo de gestación para los futuros padres que desean tener hijos pero no pueden o prefieren no gestar. Parece plausible que algunas personas estén dispuestas a considerar la donación de todo su cuerpo con fines de gestación, del mismo modo que algunas personas donan partes de su cuerpo para la donación de órganos. Ya sabemos que se pueden llevar a término embarazos en mujeres con muerte cerebral. No hay ninguna razón médica evidente por la que no sea posible iniciar embarazos de este tipo.