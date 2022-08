Don't Pay UK [eng]

Publicado hace 20 minutos por toroquemado a en.wikipedia.org

Don't Pay UK are an advocacy group in the United Kingdom that urge consumer boycotts of energy bills. They are set to begin a pledge for individuals to cancel energy bill payments, to take effect on 1 October 2022 if 1 million individuals sign up and planned energy cap rises take place. (Don't Pay UK es un grupo de defensa del Reino Unido que insta a los consumidores a boicotear las facturas de energía. Están a punto de iniciar un compromiso para que los individuos cancelen los pagos de las facturas de energía, que entrará en vigor el 1 de oct)