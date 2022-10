Publicado hace 25 minutos por Vlemix a occrp.org

Oliver Stone protagonizó un documental acerca del ex presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, calificada de "oda hagiográfica" y "culto a la personalidad" del ex mandatario que gobernó el país durante 30 años. Una fundación benéfica controlada por el mismo Nazarbayev pagó en secreto al menos 5 millones de dólares por la película. El año pasado, Stone declaró que el gobierno kazajo no estaba implicado en su financiación.