La doble moral respecto a Palestina

Publicado hace 1 hora por Patxi12 a nytimes.com

Artículo en The New York Times traducido al castellano de Hala Alyan, escritora, psicóloga clínica y profesora palestino-estadounidense. "En las dos últimas semanas, he visto a activistas, abogados y profesores palestinos ser hostigados e interrumpidos en vivo, si no directamente silenciados. Se les está obligando a tener que ganarse el tiempo en vivo y una cobertura mediática justa. Están rogando a los periodistas que cumplan la tarea más básica de su trabajo".