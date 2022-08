Djokovic no disputará el US Open

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiariomontanes.es

El culebrón Novak Djokovic-US Open se extendió prácticamente hasta el último minuto. Apenas una hora antes de celebrarse el sorteo del Grand Slam estadounidense, el serbio, tres veces campeón en Nueva York, comunicó su baja en el torneo. «Desgraciadamente no podré viajar a Nueva York esta vez para jugar el US Open», dijo Djokovic en sus redes sociales.Las leyes actuales no permiten a las personas no vacunadas viajar al país americano, lo que ha impedido a Djokovic, finalista el año pasado, acudir al torneo.