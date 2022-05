Discusión sobre por qué a la mayoría de gente no le impresionan demasiado los resultados de Dall-e

Publicado hace 1 hora por rojo_separatista a reddit.com

Es una cuestión de mala educación tecnológica y de recurrir a la ciencia ficción. Mucha ciencia ficción nos dice que la IA simplemente no puede replicar la creatividad humana, de hecho, el pensamiento mayoritario es que la imaginación es un rasgo exclusivamente humano. Combine esto con la creencia de que el Futuro está al menos a 78 años de distancia ("No hasta que mis nietos sean viejos", lo que convenientemente le permite a una persona no tener que considerar cambios masivos en el status quo que alteran sus vidas)