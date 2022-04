Los diez mandamientos de la propaganda bélica

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a vozpopuli.com

El objetivo a batir ya no son los alemanes, pero se mantienen las viejas acusaciones: son belicosos, son enemigos del comercio, no son europeos civilizados, quieren invadir medio mundo, etcétera. Una germanofobia idéntica a la actual rusofobia o a la hispanofobia de antaño (cuando España era una rival del anglo-imperio y no su colonia). El año pasado se hicieron públicos documentos de la OTAN, organización a la que pertenecemos, sobre la 'guerra cognitiva'; cómo ganar la batalla del relato y modificar la forma en que pensamos.