elprogreso.es

El buen trato al cliente parece que no entra, por el momento, en el decálogo de buena conducta de algunas entidades bancarias. Si no, que se lo pregunten a Marta Rodríguez Engroba, una lucense a la que su banco, el Sabadell, pretendió cobrarle nada menos que 10 euros por imprimirle un certificado de cuenta al que ella no pudo acceder ni desde la aplicación móvil del banco ni desde la web.