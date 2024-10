Publicado hace 22 minutos por Dragstat a comunidad.madrid

El Gobierno regional está en conversaciones para ampliar los horarios y así poder adaptarlos también a las costumbres de los turistas internacionales“. Estamos poniendo en marcha una apertura de nuestros establecimientos adelantándolos al mediodía y a la hora de la cena”, “del mismo modo que les pasa a los españoles, que “muchas veces” cuando salen fuera, “a poco que te descuidas no comes o no cenas”. “Pues, al revés, también porque entendemos que nosotros nos tenemos que adaptar también a quienes nos honran con su visita y confían en nosotros”