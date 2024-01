Publicado hace 1 hora por ccguy a jrmora.com

Pues esta historia, que puede leer aquí, ya tiene desenlace y una vez más se cierra con una bajada de pantalones de un diario. Finalmente, The Buffalo News ha cedido a la presión de la comunidad judía y ha pedido disculpas al Chabad Center for Jewish Life y a otros colectivos y miembros de la comunidad por la publicación de esta viñeta de Adam Zyglis, tal y como exigía la comunidad judía. En su disculpa, ilustrada con una foto de dos velas encendidas sobre fondo negro, destaca algo que me parece aún más ridículo y retorcido.