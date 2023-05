El día que Almeida se autoinvitó a una visita de Sánchez... y nadie le vetó

Publicado hace 1 hora por nereira a huffingtonpost.es

La ausencia de una invitación no ha sido para el PP un impedimento para "colarse" en un acto o una visita. Fue el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en noviembre de 2020 acompañó a Sánchez durante su visita al hospital de La Paz sin haber sido invitado. "No hemos tenido constancia formal de que venía a La Paz. A pesar de no ser invitado, sí me parecía importante, como alcalde, que la primera vez que pisa un hospital de Madrid, después de tanto drama, tener la cortesía institucional para acompañarle", señalaba.