La DGT enfada a los pilotos del Pegasus tras hacerles "brutales" controles antidrogas

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

La Dirección General de Tráfico, aunque parezca que no, es bastante sensible a todo lo que se publica. La reciente noticia de que uno de los pilotos de sus queridos helicópteros Pegasus, esos que te multan con una cámara y desde el aire siempre que hace buen tiempo, dio positivo en cocaína y metanfetaminas tras estrellar el aparato ha dado que hablar. Pero la DGT no se ha quedado de brazos cruzados y se ha puesto manos a la obra para ver qué ocurre entre quienes llevan unos helicópteros tan caros y de los que tan solo hay dos.