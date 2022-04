Publicado hace 34 minutos por SeanLiam a huelvainformacion.es

Maxim Yuschuk, onubense en Ucrania, ha entrado en las últimas horas en Borodyanka y muestra en un vídeo enviado a Huelva Información las calles devastadas de la localidad. Las mismas, vacías de ciudadanos, solo están ocupadas por edificios en ruinas y los cadáveres de personas que no lograron sobrevivir al asedio, según cuenta Maxim a esta redacción. Para el joven lo que ha visto en esta ciudad "es una auténtica película", según reconoce, al tiempo que añade que "no soy capaz de asimilar aún lo que he visto. Es muy duro".