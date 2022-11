Publicado hace 39 minutos por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

Manuela Álvarez, residente en el 4º D del mismo edificio, ha dicho que le parecía una mujer «desagradable», pero ha admitido que, «viendo lo ocurrido, quizás es que no estaba bien, igual tenía problemas, y no es que no fuera agradable». Álvarez la vio «pocas veces» y siempre se mostró «un poco extraña» y «muy distante», manteniendo las distancias. Además, ha asegurado que su hija le comentó haber coincidido con la mujer «un par de veces» y haberla visto «hablar mal» a su pequeña.