Detenida en su domicilio por insultar a Emmanuel Macron en redes sociales (FR)

Cuando Valérie abrió la puerta de su departamento el viernes 24 de marzo alrededor de las 10 a.m., no esperaba encontrarse frente a tres policías. “ Les pregunté si era una broma; es la primera vez que me arrestan ”, dice. Luego fue detenida. le dijeron que era sospechosa de haber escrito " Basura de Macron ". En su página en la red social Facebook , un mensaje llamó la atención de la policía. Fue posteado el martes 21 de marzo y dice: “ La basura hablará mañana a la 1 p. m., para la gente que no es nada.