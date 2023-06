Detengamos los tentáculos de la intolerancia

Publicado hace 40 minutos por Harkon a blogs.publico.es

Hay una cosa en esto de cómo Vox va ganando terreno que no consigo entender: la pasividad del personal. No es que parezca que viene el lobo, es que el lobo ya está aquí y continuamos actuando como si la cosa no fuera con nosotros, como si esta colección de enemigos de las libertades nos estuvieran gastando una broma. Pesada de narices, pero broma. Y no, no es ninguna broma la manera como están extendiendo sus tentáculos por toda la geografía del país con sus performances de odio y alcanfor, por mucho que tal distopía nos resulte difícil...