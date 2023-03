Un detector de gilipolleces

Publicado hace 12 minutos por MiguelDeUnamano a blogs.publico.es

"En España no hay libertad de expresión". No, no son frases que recientemente hayan salido en prensa pronunciadas por Pablo Hasél, Josep Valtonyc, los 6 de Zaragoza, la vecina de Murcia Sandra, activistas de la PAH... No son ellos ni ellas los que están por los platós de televisión denunciando que ahora mismo no se puede opinar. Ahora no se alega a la falta de libertades desde la prisión o desde el juzgado, sino que se hace en horario de máxima audiencia y por personajes que no han visto en riesgo su modo de vida en ningún momento.