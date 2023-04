Destroza un Centro de Salud al no recibir la baja médica: “Vagos, ahora sí que vais a trabajar”

Publicado hace 34 minutos por invarato a telecinco.es

Arrasó con todo, no le gustó que la doctora le negara la baja que le solicitaba. Pedía que le viera un segundo médico, pero no era posible y él se iba poniendo cada vez más agresivo hasta terminar estallando y destrozando todo el control del Centro de Salud de Lagasca en Madrid. El paciente llamó él mismo a la policía para denunciar la negligencia que se estaba cometiendo y la imposibilidad de que le viera un segundo médico. Los agentes le dijeron que no le podían ayudar y que tenía que limitarse a poner una reclamación, les dijo “Os voy a ...