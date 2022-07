Despues de Dinamarca, en Países Bajos y Alemania también prohíben el uso de servicios de Google

Publicado hace 14 minutos por Juanro49 a linuxadictos.com

Un problema importante que señaló el Tribunal de la UE es que los datos de los extranjeros no están protegidos en los Estados Unidos. Las protecciones que existen, aunque limitadas, solo se aplican a los ciudadanos estadounidenses. La NSA puede obtener acceso completo a todos los datos de ciudadanos no estadounidenses de empresas estadounidenses en cualquier momento. Además, los sujetos de datos que no son de EE. UU. no tienen derechos exigibles en los tribunales contra las autoridades de EE. UU, lo que viola la «esencia» de ciertos derechos.