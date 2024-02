Publicado hace 54 minutos por tutifree a eldebate.com

Tras su reciente visita a Marruecos y su reunión con Mohamed VI, Pedro Sánchez anunciaba una de las medidas estrellas que había acordado con el rey de Marruecos, dar completa validez a los carnet de conducir de Marruecos en España. Esta reciprocidad en el canje de permisos de conducir ya se daba en los permisos de coche tipo B, pero no en los carnet de camión y camión con remolque C y C+E. Hasta ahora los marroquíes con carnet de conducir en vigor de las citadas categorías no podían conducir en territorio nacional sin superar un examen..