El desprecio de Ayuso por la sanidad pública no va a parar

No sé qué es más preocupante: que Ayuso crea que España sea una dictadura o que ponga en duda la legitimidad del Gobierno con un discurso protogolpista solo por puro interés. No sé que es más alarmante: que Ayuso realmente crea que el cambio climático es un invento comunista o que lo diga por epatar. Porque si Ayuso es una ignorante es muy grave; si estamos ante una demagoga sin escrúpulos es aún peor. No descarten tampoco que Ayuso sea ambas cosas a la vez.