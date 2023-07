Despiporre con las 'fortalezas y debilidades' de Sánchez y Feijóo según 'El programa de Ana Rosa'

Publicado hace 1 hora por gauntlet_ a publico.es

Según El programa de Ana Rosa, entre las fortalezas de Pedro Sánchez está la "agresividad". La típica cosa positiva. Entre sus debilidades están sus "socios", algo que no está en el lado de Feijóo [...]. Por otro lado, el candidato del PP tiene "menos experiencia" entre sus debilidades, pero a la vez "bagaje gestión", entre sus fortalezas. Soplar y sorber no puede ser, amigos. Pero donde no queda dudas de que todo se trata de un chiste, es en las fortalezas de Feijóo, con "futuro" y "Barcelona".