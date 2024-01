Publicado hace 12 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Una reciente sentencia, en un caso de despido, es un ejemplo muy bueno de lo que un trabajador puede conseguir cuando demanda y llega hasta el final, que no es lo mismo que no llegar a juicio por conformarse con un acuerdo muy rebajado. Es el caso de una trabajadora de una empresa de las que en Laboro llamamos “cárnicas” porque venden carne de empleados subcontratados. Es decir que trabajaba realmente en un hospital, pero no la contrataba el hospital sino la “cárnica” con contrato temporal en fraude. Se quedó embarazada, (...)