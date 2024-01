Publicado hace 59 minutos por nereira a confilegal.com

Decidió enviar unos audios de WhatsApp a su responsable en los que le decía con voz de angustiada: “Por favor, ¿puedes venir? me está pegando ya no puedo más” y “me está gritando por nada, ¿puedes venir? si puedes hablar con ella, que me deje en paz”. Algo que era imposible porque dicha compañera estaba, en esos momentos, con el jefe en una reunión. Incluso la mujer acusada ya venía alertando a la empresa que la mujer se inventaba que existía una mala relación entre ambas y que la maltrataba.