Desmeritocracia

Ya no basta con que lleguen a la cima los menos preparados, ahora se elige a los menos indicados.Las personas son promovidas en función de su desempeño sin considerar si tienen las habilidades necesarias para cumplir las responsabilidades del cargo para el que son elegidas.No basta con la estulticia, hay que demostrar la malicia, y no basta con una malicia a nivel usuario, hay que demostrar experiencia acreditada y un nivel alto de estupidez y maldad escrita y hablada. Un First Certificate in Evil.