La desmemoria joven de la que bebe la extrema derecha

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Hace unos meses,en una comida familiar,varios adultos –entre 30 y 70 años– charlaban asombrados por un dato que se publicó en 2022 en muchos medios: uno de cada dos jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco.Los dos más pequeños–los Z o centennials– ni se inmutaron ante ese ejemplo de desmemoria: ETA es (o era, hasta hace poco) cosa del pasado,no tienen que estudiarlo y de hecho,ninguno de los dos sabía quién era Miguel Ángel Blanco. No es un problema de ignorancia o desinterés: a veces es difícil llegar a historias que no sabes que existen